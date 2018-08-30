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Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ankara'da kutlamalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozalesine çelenk bırakan heyet saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudu. Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Erdoğan, "Tehdit ve saldırılar bizi hedeflerimizden asla alıkoyamayacak" ifadelerini kullandı

30.08.2018 - 11:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Anıtkabir'de. Ankara'da düzenlenen ilk törenin ardından, Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün huzuruna çıktı. Erdoğan, Atatürk'ün mozalesine çelenk bırakırken, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

ÖZEL DEFTERİ İMZALADI

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün millet olarak bağımsızlığımızın müjdesi olan büyük zaferin 96. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Tüm yokluk, yolsuzluk ve imkansızlıklara rağmen kurtuluş savaşımızın başkomutanının liderliğinde sürdürülen destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir. Türk milleti, şehitlerimizin fedakarlıklarından, gazilerimizin cesaretinden, binlerce yıla sari kadim değerlerinden aldığı ilhamla, 96 yıl önce olduğu gibi bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır. Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden asla alı koyamayacaktır. Ruhun şad olsun."

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldı.

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