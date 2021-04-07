İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Kahraman Jandarma Komandolarımız ve Polis Özel Harekat birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.



Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte; 1 adet M 16 piyade tüfeği, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 Roketatar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

BAKAN SOYLU: KAHRAMAN EVLATLARIMIZA TEBRİKLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili olarak sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.