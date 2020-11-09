Ermenistan'da Rus helikopteri düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Ermenistan'da Rus helikopteri düştü - Haberler
ABONE OL

Ermenistan'da Rus helikopteri düştü

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya'ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu. Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

SON DAKİKA: Ermenistan'da Rus helikopteri düştü - Haberler

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya'ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu.

BBC'de yer alan haberde, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi sarasından vurulduğu belirtildi.

MÜRETTEBATTA 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi! - HABERLER
DÜNYATrump, Savunma Bakanı Esper'in görevine son verdi!
Son dakika: Donald Trump'tan büyük haber: Koronavirüs aşısı yakında geliyor! - Haberler
DÜNYATrump'tan büyük haber: Aşı yakında geliyor!
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, koronavirüse yakalandığını açıkladı - HABERLER
DÜNYAZelenskiy koronavirüse yakalandı!
Son dakika: İngiltere Genelkurmay Başkanı'ndan kritik uyarı: 3. Dünya savaşı çıkabilir - Haberler
DÜNYAİngiltere'den kritik 3. Dünya savaşı uyarısı!
SON DAKİKA: ABD'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 244 bine yaklaştı! - HABERLER
DÜNYAABD'de son 24 saatte 118 bini aşkın vaka!
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Merkel'den Joe Biden ve ABD açıklaması! - HABERLER
DÜNYAMerkel'den Biden ve ABD açıklaması!
Azerbaycan Ermenistan Son Dakika: Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağı! 28 yıl sonra...
DÜNYAŞuşa'da Azerbaycan bayrağı dalgalandı!
SON DAKİKA! Biden'a 6 ülkeden henüz tebrik yok! - Haberler
DÜNYABiden'a 6 ülkeden henüz tebrik yok!
Son dakika: Suriye'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
DÜNYASuriye'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın tank ve toplarıın imha etti! - Haberler
DÜNYAAzerbaycan ordusu Ermenistan'ın tank ve toplarıın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X