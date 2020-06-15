Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Trabzon´dan Elazığ´a gitmek üzere yola çıkan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri´ne uçtu. 8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 4 yolcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaralı oldukları belirlenen 4 kişi hastaneyle kaldırılırken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki yolculardan 2 kişinin Fırat Nehri´nde kaybolması üzerine kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı.

Çok sayıda kurtarma ekibi Fırat Nehri´nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmasını sürdürüyor.