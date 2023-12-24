Erzurum-Artvin kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum-Artvin yolu ulaşıma kapandı. Bölgede bazı TIR ve kamyonetler yolda kaldı
Giriş: 24.12.2023 - 16:10 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:10
Erzurum-Artvin kara yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapatıldı.
Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, kara yollarında yerini kar ve tipiye bıraktı.
Yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun 2090 rakımlı noktasındaki Güzelyayla Geçidi'nde bazı TIR ve kamyonetler de yolda kaldı.
Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.