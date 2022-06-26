Erzurum'da acı olay! Genç doktorun kahreden ölümü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Erzurum'da acı olay! Genç doktorun kahreden ölümü...
ABONE OL

Erzurum'da dahiliye doktoru evinde ölü bulundu

Erzurum'da kahreden bir olay yaşandı. Kentte İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur, evinde ölü bulundu. Timur'un, kalp krizi geçirdiği tespit edildi

Son dakika: Erzurum'da acı olay! Genç doktorun kahreden ölümü...
Erzurum'da acı olay! Genç doktorun kahreden ölümü
0:00 / 0:00
AA

Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur, evinde ölü bulundu.

AA'da yer alan habere göre Palandöken ilçesindeki evinde yalnız yaşayan 41 yaşındaki Timur'dan haber alamayan arkadaşları, polise bilgi verdi.

(Fotoğraf: İHA)

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında Timur'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edilen Timur'un cenazesi, memleketi İzmir'e gönderildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Komşudaki 'tahtakurusu' öldürüyordu!
GÜNDEM Komşudaki 'tahtakurusu' öldürüyordu!
Son dakika: Bartın'da evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı
GÜNDEM Bartın'da evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı
Son dakika: Batı Karadeniz'e sel yaklaşıyor
GÜNDEM Batı Karadeniz'e sel yaklaşıyor
Son dakika: İstanbul'da kendisini uyaran polislere pencereden ateş açtı!
GÜNDEM Kendisini uyaran polislere pencereden ateş açtı!
Elazığ'da 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi: 2 tutuklama
GÜNDEM Elazığ'da zehir tacirlerine operasyon!
İstanbul'da arkadaşlarını böyle vurdu!
GÜNDEM İstanbul'da arkadaşlarını böyle vurdu!
Marmaris'te acı tablo! Görüntüler yürek burktu
GÜNDEM Marmaris'te acı tablo! Görüntüler yürek burktu
LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? TARİH BELLİ OLDU! Milli Eğitim Bakanlığı MEB LGS sonuç sorgulama ekranı için tıklayın
GÜNDEM LGS sonuçları için son hafta başlıyor
Son dakika: Restoran zincirinin Nazilli işletmecisi ölü bulundu
GÜNDEM Restoran zincirinin Nazilli işletmecisi ölü bulundu
'Şiddet görüyorum' dedi, 177 bin lira dolandırdı
GÜNDEM 'Şiddet görüyorum' dedi, 177 bin lira dolandırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.