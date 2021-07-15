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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Eş katili cani 5 gün sonra yakalandı
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Eşini ve kayınpederini katletmişti, 5 gün sonra yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara ve kayınpederi Ali Dik'i öldürdükten sonra kaçan Cabbar Kara, katliamdan 5 gün sonra Adana'da yakalandı

SON DAKİKA: Eş katili cani 5 gün sonra yakalandı
Eş katili cani 5 gün sonra yakalandı
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HABERTURK.COM

Hatay'ın'ın Erzin ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara (30) ve kayınpederi Ali Dik'i (50) pompalı av tüfeği ile öldüren Cabbar Kara (35), Adana'nın Kozan ilçesinde yakalandı.

9 Temmuz günü Hatay'ın Erzin ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara ve kayınpederi Ali Dik'i pompalı av tüfeğiyle öldüren Cabbar Kara, olayın ardından gasp ettiği bir araçla kaçtı. Şüphelinin Osmaniye'ye kaçtığı bilgisine ulaşılmasının ardından Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada gasp edilen araç ile saldırıda kullandığı tahmin edilen silah terk edilmiş olarak bulundu.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Osmaniye Polisi, Cabbar Kara'nın Adana'nın Kozan ilçesi Ayşehocalı köyünde saklandığını belirledi. Adana jandarması ve Osmaniye polisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon ile yakalanan cinayet şüphelisi, Osmaniye'ye götürüldü. Cabbar Kara'nın Osmaniye'deki işlemleri tamamlandıktan sonra Erzin'e götürüleceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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