Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; İstanbul Esenyurt’ta bir AVM’nin taksi durağında cinayet işlendi. Taksi durağı işletmecisi olduğu öğrenilen bir kişi silahla ateş edilerek öldürüldü. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayın neden ve kim tarafından yapıldığı araştırılmaya başlandı.

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