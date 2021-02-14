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Son dakika haberler... Aksaray'da dehşet! Sevgililer Günü'nde karısını dövüp bıçakladı, eve kilitledi

Aksaray'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentte, eşi tarafından darbedildikten sonra bıçaklanan ve eve kilitlenen yaralı kadın, balkondan yardım istedi. İtfaiye ekiplerince balkondan indirilen kadın, hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA VAHŞET! Eşi tarafından darbedilip bıçaklandı! - Haberler
Eşi tarafından darbedilip bıçaklandı!
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İHA

Aksaray’da bir kadın, eşi tarafından darbedildikten sonra saçları kesilip bıçaklandı. Olayda eve kilitlenen yaralı kadın, balkondan yardım istediği vatandaşların haber vermesiyle itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre, itfaiye merdiveniyle balkondan aşağıya indirilen yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Eşini yaralayan koca ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, 4 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Negüm A.’dan (41) para isteyen Savaş A. (44) istediği parayı alamayınca eşini darbetti. Ardından mutfaktan aldığı bıçakla eşinin saçlarını kesen Savaş A., daha sonra eşini bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Ardından eşini eve kilitleyen Savaş A. olay yerinden kaçtı. Darbedilen ve bıçakla yaralanan Negüm A., çıktığı balkonda gözyaşı dökerek vatandaşlardan yardım istedi.

Kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, itfaiye ekipleri balkona uzattıkları itfaiye merdiveni ile yaralı kadını aşağıya indirdi. Adreste hazır bekleyen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından sedyeye alınan kadın ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından geniş çaplı araştırma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, kısa sürede Savaş A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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