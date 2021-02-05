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HaberlerGündemKoca dehşeti! Son dakika: Eşini ikna edemedi, kurşun yağdırıp intihar etti
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Eşini ikna edemeyince 3 kişiye kurşun yağdırıp, kendini vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'da ayrılma aşamasındaki eşi Meryem A. ile kayınpederi Mehmet K. ve kayınbiraderi Yaşar K.'yı tabancayla vurarak yaralayan Hasan Atalay, daha sonra başına dayadığı silahla intihar etti. Başından vurulan Mehmet K. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Meryem A.'nın eşi Hasan A. için bir gün önce uzaklaştırma ve koruma kararı için başvuruda bulunduğu öğrenildi

Koca dehşeti! Son dakika: Eşini ikna edemedi, kurşun yağdırıp intihar etti
Eşini ikna edemeyince kurşun yağdırdı: 2 ölü, 2 yaralı
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Genel

Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı evde 3 kişiyi vurduktan sonra intihar eden damat Hasan A.'nın yaraladığı kayınbaba da hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79053. Sokak'taki apartmanın 7'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Meryem A., eşi Hasan A. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti.

KARŞI ÇIKTILAR, ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Hasan A., eşiyle barışmak isteyip evine götürmek istedi. Ancak bu duruma hem eşi hem de kayınbabası ile kaynanası karşı çıkınca yanında getirdiği tabancayla ateş etmeye başladı. Kayınbabası Mehmet K.'yı başından, eşi Meryem A.'yı göğsünden, kayınbiraderi Yaşar K.'yı elinden yaralayan Hasan A., daha sonra silahı başına dayayıp tetiği çekti.

KAYINBABA KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırırken, Hasan A.'nın ise öldüğünü belirledi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kayınbaba Mehmet K.’nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

KORUMA BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

DHA'nın haberine göre, olaydan birkaç gün önce Hasan A. ile kavga ettiği öne sürülen Meryem A.'nın koruma ve uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu iddia edildi.

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