Eski korgeneralin beraati istendi 0:00 / 0:00

AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı olan eski Korgeneral Yıldırım Güvenç'in de arasında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

AA'da yer alan habere göre Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verdi.

Sanıklar Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç ve Önder Kamiloğlu'nun bütün suçlamalardan beraatini isteyen Savcı Mehmet Fatih Özdemir, sanıklar Emrullah Kaya, Oğuzhan Güney, Tahmazhan Berk ve Abdullah Yiğit'in ise "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık ve avukatlarının savunma hazırlamak için ek süre istemesi üzerine duruşmayı 23 Mart 2022'ye erteledi.