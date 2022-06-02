Eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü! 0:00 / 0:00

Olay ilçede Pazartesi günü saat 08.30'da meydana geldi. İddiaya göre Murathan Yılmaz, sokak üzerinde çıkan tartışma sonucu tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olaydan sonra harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murathan Yılmaz'ın öldürüldüğü yerin, onun eski sevgilisi olan ve hemşire olduğu öğrenilen Zehra E.’nin evinin önü olduğunu tespit etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Polis olayla ilgili çevrede araştırma yaparak bazı kişilerin ifadelerini aldı. Alınan ifadelere göre, Murathan Yılmaz'ın Zehra E.’nin peşini bırakmadığı öğrenildi. Araştırmada Zehra E. tarafından 4 kez polise şikayet edilen Murathan Yılmaz için mahkeme tarafından bir ay önce 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı alındığı ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Murathan Yılmaz

CİNAYETİ KİMSE KABUL ETMEDİ

Bir ay önce alınan bu uzaklaştırma kararına rağmen sık sık Zehra E.’nin evinin yer aldığı bölgeye giden Yılmaz, son gittiği gün tartıştığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet ekipleri yaptığı çalışmalarda Zehra E.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin polise verdiği ifadelerinde Murathan Yılmaz'ı öldürdükleri iddialarını kabul etmedi.

Poliste işlemleri tamamlanan Ahmet E. (59), Mehmet E. (21), Mustafa E. (56), Zahide E. (35), Baran E. (28), Türkan E. (50), Mehmet E. (42), Aysel E. (52), Zehra E. (25), B.E. (15), Nusret B.(48), Demir K. (42) adliyeye sevk edildi. Polis olayda kullanılan silahı bulmak için çalışmalara devam ediyor.