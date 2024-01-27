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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eskişehir'deki atık ayrıştırma tesisinde bebeğe ait cansız beden bulundu

        Eskişehir'deki atık ayrıştırma tesisinde bebeğe ait cansız beden bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki çöp ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bir kız bebeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:59 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:59
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        Bebek cansız bedeni bulundu
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        Eskişehir'de, şehir çöplüğünün içerisindeki atık ayrıştırma tesisinde, yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.

        Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünün içerisinde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde; görevliler, bant üzerindeki bir poşet içerisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu.

        İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bandı üzerinde bulunan kız bebeğin cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Jandarma, bebek cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Bu arada, Kasım 2021'de yine ayrıştırma bandında 1 kız bebek cesedi daha bulunmuştu.

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