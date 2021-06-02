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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Esnaf aracında ölü bulundu! Yer: Kağıthane
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Kağıthane’de bir esnaf aracında ölü bulundu

İstanbul Kağıthane'de esnaf olduğu öğrenilen kişi, park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu. Başından darbe almış halde bulunan kişinin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak inceleme sonucunda belli olacak

SON DAKİKA: Esnaf aracında ölü bulundu! Yer: Kağıthane
İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde esnaf olduğu öğrenilen kişi, park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Kağıthane Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, iki gündür park halinde olan 34 SIY 54 plakalı aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Olay yeri ekipleri ve savcı araç ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kişinin Kağıthane'de esnaf olan Başol Öztürk'e (47) olduğu belirlendi. Öztürk'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan ekipler tarafından yakınlarına haber verilen kişinin olay yerine gelen oğullarının sinir krizi geçirdiği ve polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildiği görüldü.

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