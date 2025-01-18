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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de çift maç haftası tamamlandı - Basketbol Haberleri

        Euroleague'de çift maç haftası tamamlandı

        THY Euroleague'de çift maç haftası geride kalırken, haftayı Türk takımları 4'te 2 yaparak tamamladı. Bu hafta Türk takımları oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 12:28 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:30
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        Euroleague'de çift maç haftası tamamlandı
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        THY Euroleague'de çift maç haftası tamamlanırken, 21 ve 22. hafta müsabakaları oynandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Kızılyıldız'ı 96-91, Zalgiris Kaunas'ı da 98-86 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylece üst üst 4, toplamda 14. galibiyetini kazandı. A. Efes ise Paris Basketball'a 88-84, Barcelona'ya da 90-80'lik skorla yenildi ve galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

        Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos da Barcelona'ya 82-73 ve Baskonia'ya da 91-77 kaybetti.

        Olympiakos liderliğini sürdürdü

        Euroleague'de 7 maçtır kazanan Olympiakos, 16 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Ligde Fenerbahçe 14 galibiyetle 2., Paris Basketball da 13 galibiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor. Haftayı Efes de 10 galibiyetle 14. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 3 galibiyeti olan ALBA Berlin var.

        Euroleague'de 22. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

        ASVEL: 96 - ALBA Berlin: 89

        Olimpia Milano: 70 - Partizan: 90

        Paris Basketball: 96 - Maccabi Tel Aviv: 83

        Real Madrid: 86 - Olympiakos: 96

        Fenerbahçe Beko: 98 - Zalgiris Kaunas: 86

        Kızılyıldız: 88 - AS Monaco: 82

        Baskonia: 91 - Panathinaikos: 77

        Bayern Münih: 72 - Virtus Bologna: 82

        Barcelona: 90 - A. Efes: 80

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