Eve giren hırsız anahtarı buldu!

Son dakika haberler... İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Osmangazi Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
EVE GİRİP KONTAK ANAHTARINI ÇALDI
İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, gece saatlerinde bir eve giren hırsız, içeride bulduğu kontak anahtarını çaldı.
BAGAJDAKİ POŞETİ ÇALDI
Bir süre sonra tekrar sokağa gelen zanlı, tek tek araçları arayıp doğru aracı buldu. İçeride bir süre bakındıktan sonra bagaj kısmındaki poşeti çalan hırsız, tam uzaklaşırken şans eseri evine gelen araç sahibine yakalandı.
POŞETİ ATIP KAÇMAYA BAŞLADI
Kendisine doğru koşan araç sahibini görünce ne yapacağın şaşıran hırsız, elindeki poşeti de atarak kaçmaya başladı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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