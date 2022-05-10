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Son dakika haberi: Böyle hırsızlık görülmedi! Girdiği evde arabanın anahtarını çaldı ve...

Eve giren hırsız anahtarı buldu! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Osmangazi Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

EVE GİRİP KONTAK ANAHTARINI ÇALDI

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, gece saatlerinde bir eve giren hırsız, içeride bulduğu kontak anahtarını çaldı.

BAGAJDAKİ POŞETİ ÇALDI

Bir süre sonra tekrar sokağa gelen zanlı, tek tek araçları arayıp doğru aracı buldu. İçeride bir süre bakındıktan sonra bagaj kısmındaki poşeti çalan hırsız, tam uzaklaşırken şans eseri evine gelen araç sahibine yakalandı.

POŞETİ ATIP KAÇMAYA BAŞLADI

Kendisine doğru koşan araç sahibini görünce ne yapacağın şaşıran hırsız, elindeki poşeti de atarak kaçmaya başladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.