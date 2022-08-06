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Haberler Gündem 3. Sayfa Evinde erkek arkadaşı silahla vurdu! "Kazayla oldu!" - Haberler
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Evinde erkek arkadaşı silahla vurdu! "Kazayla oldu!"

Aksaray'da Duygu İ. (31), evine gelen erkek arkadaşı Mustafa A.'nın (30) tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Polisin telefonla ulaşıp, teslim olmasını istediği A., kız arkadaşını şakalaşırken kazara vurduğunu öne sürdü. Mustafa A.'nın yakalama çalışmalarını sürdüren polis, Duygu'nun nasıl vurulduğunu araştırıyor

Evinde erkek arkadaşı silahla vurdu!
Evinde erkek arkadaşı silahla vurdu! "Kazayla oldu!"
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DHA

Aksaray'da, saat 10.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 814 Sokak´taki bir apartmanın 2´nci katında kan donduran bir olay meydana geldi.

SİLAHI ERKEK ARKADAŞI GETİRDİ

DHA'da yer alan habere göre Duygu İ. (31) evinde, arkadaşı Mustafa A.'nın (30) yanında getirdiği tabancayla vuruldu.

KURŞUN KOLUNDAN GİRİP GÖĞSÜNE SAPLANDI

Duygu İ.'nin kolundan giren kurşun, göğsüne saplandı. İ. kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa A., tabancayı evde bırakıp kaçtı.

DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU SÖYLENDİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duygu İ. gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Duygu İ.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

ŞAKALAŞIRKEN VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Komşularının ifadesine başvuran polis, Mustafa A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin telefonla ulaşıp teslim olmasını istediği A., kız arkadaşını tabancayla şakalaşırken yanlışlıkla vurduğu öne sürdü. Mustafa A.'yı yakalama çalışmalarını sürdüren polis, Duygu'nun nasıl vurulduğunu araştırıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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