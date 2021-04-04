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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Evlat katilinden korkunç iddia! Üvey anneye tecavüz... - Haberler
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Son dakika haberler... Oğlunu öldürüp, su kuyusuna gömen babadan üvey anneye tecavüz iddiası

Zonguldak'ta oğlunu öldürdükten sonra ormanlık alana gömen babanın ifadesi ortaya çıktı. Kentin Karadere köyünde 20 Aralık'tan beri kayıp olan Aydın Zengin'i (32) öldürdüğü ortaya çıkan baba Sait Zengin (55) ifadesinde, su kuyusu içinde çıkan tartışmada oğlunun tüfeği doğrulttuğunu, boğuşma sırasında tüfeğin ateş alması sonucu olayın meydana geldiğini söyledi. Zengin oğlunun üvey annesi eşi Ü.Z.'ye tecavüz ettiğini iddia ederken, cinayetle ilgili Ü.Z., Sait Zengin'in diğer oğlu A.Z. ve bir arkadaşı gözaltına alındı

SON DAKİKA! Evlat katilinden korkunç iddia! Üvey anneye tecavüz... - Haberler
Evlat katilinden korkunç iddia!
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DHA

Jandarma ekipleri, Karadere köyünde yaşayan Aydın Zengin'in, 20 Aralık'tan bu yana kayıp olduğunu ve ailesinin herhangi bir ihbar ve başvuruda bulunmadığını tespit etti.

DHA'nın haberine göre, Sait Zengin'in oğlunun Manisa'nın Soma ilçesine bulunan maden ocaklarına çalışmaya gittiğini söylemesinin ardından yapılan araştırmada Aydın Zengin'e ulaşılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Aydın Zengin'in öldürülmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine baba Sait Zengin'in ifadesine başvuruldu.

Öldürülen Aydın Zengin

İfadesinde oğlunu öldürdüğünü söyleyen Sait Zengin, cesedini de ormanlık alanda birlikte açtıkları su kuyusuna gömdüğünü anlattı. Savcının gözetiminde Sait Zengin ile ormanlık alana giden jandarma, bölgede arama çalışması yaptı. İş makinesiyle kazılan su kuyusundan Aydın Zengin'in cesedine ulaşıldı. Aydın Zengin'in cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sait Zengin ise işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.

'EŞİME TECAVÜZ ETTİ, AÇTIĞIMIZ SU KUYUSUNA GÖMDÜM'

Sait Zengin'in cinayeti tek başına işlememiş olabileceğini düşünen savcılık, cinayet ile ilgili üvey anne Ü.Z., Sait Zengin'in bir arkadaşı ile Çanakkale'de yaşayan diğer oğlu A.Z.'yi gözaltına aldı. 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tutuklanan Sait Zengin

Sait Zengin'in ilk ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini söylediği, oğlunun sürekli suç işleyen ve sorunlar çıkaran bir kişi olduğunu anlattığı, oğlunun üvey annesi olan eşi Ü.Z.'ye tecavüz ettiğini iddia ettiği öğrenildi. Olay günü ise ormanlık alana su kuyusu açmak için gittiklerini anlatan Sait Zengin, kuyu içindeyken çalışmayla ilgili aralarında tartışma çıktığını ve oğlunun tüfeği kendisine doğrulttuğunu, çıkan boğuşmada tüfeğin ateş almasıyla oğlunun vurularak öldüğünü ileri sürdü. Sait Zengin, korktuğu için oğlu hakkında kayıp ihbarında da bulunmadığını ve cesedini açtıkları su kuyusuna gömdüğünü belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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