Evlat vahşeti! Annesi ve komşu kadını vurdu 0:00 / 0:00

DHA

Korkunç olayda iddiaya göre Halil Emir K. ile annesi Güzide Barlas tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Kalkan, belinden çıkardığı tabanca ile annesini bacağından vurarak yaraladı.

DHA'nın haberine göre, daha sonra evinin önündeki bir otomobili kurşunlayan Kalkan, aracına binerek havaya ateş etmeye başladı.

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Bu sırada komşulardan Şanziment Yalman da tabancayla vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Barlas ile Yalman'ı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.