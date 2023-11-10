Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı Eylül ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan düşerek yüzde 9.1 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı yüzde 9.1 oldu. İşsizlik oranı ağustosta yüzde 9.2 seviyesindeydi.

Eylül ayıyla beraber genel işsizlik oranı 5 ay üst üste tek hanede kaldı.

İşsiz sayısı da eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişiye geriledi.

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İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 4.3 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.2 puanlık azalış ile yüzde 16.7'ye düştü.

İŞGÜCÜNDE GERİLEME

TÜİK verilerine göre işgücü eylül ayında bir önceki aya göre 105 bin kişi azalarak 34 milyon 854 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.1 iken kadınlarda yüzde 35.6 olarak kayıtlara geçti.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 21.8

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı eylülde bir önceki aya göre 1.2 puanlık azalarak yüzde 21.8 oldu.