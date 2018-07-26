Trabzonspor Kulübü, Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo'nun Meksika'nın Tijuana Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ( KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Club Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Club Tijuana, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 650 bin dolar ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) July 26, 2018

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