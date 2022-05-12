Fabrikada feci yangın! 10 işçi tedavi altında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel FECİ YANGIN! Son dakika: Fabrikada çıkan yangından etkilenen 10 işçi tedavi altında
ABONE OL

Kocaeli'de fabrika yangını; 10 işçi dumandan etkilendi

Kocaeli'de faciadan dönüldü. Kentin Başiskele ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, işçiler ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

FECİ YANGIN! Son dakika: Fabrikada çıkan yangından etkilenen 10 işçi tedavi altında
Fabrikada feci yangın! 10 işçi tedavi altında
0:00 / 0:00
DHA

İlçede bulunan, endüstriyel montaj ve imalat fabrikasının kumlama bölümünde saat 14.00 sıralarında yangın başladı.

DHA'nın haberine göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak, söndürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dumandan etkilenen 10 işçi ise ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yangın nedeniyle fabrikanın kumlama bölümünde hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Metin Gürcan için yakalama kararı
GÜNDEM Metin Gürcan için yakalama kararı
Pancar toplarken kaybolan kadının yeri dronla tespit edildi
GÜNDEM Pancar toplarken kaybolmuştu... İyi haber geldi
Son dakika haberi: Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasını onadı! Canan Kaftancıoğlu cezası ne oldu?
GÜNDEM Yargıtay’dan Kaftancıoğlu kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Canan Kaftancıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Kaftancıoğlu olayı nedir, ne yaptı, ne kadar ceza aldı ve hapse girecek mi?
GÜNDEM Canan Kaftancıoğlu kimdir?
Lüks araca silahlı saldırı: 2 yaralı - Çorum haberleri
GÜNDEM Çorum'da lüks araca kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
FETÖ hükümlüsü Almanya'ya kaçarken yakalandı
GÜNDEM FETÖ hükümlüsü Almanya'ya kaçarken yakalandı
Tekirdağ'da denizi kirleten TESKİ'ye 131 bin 516 lira ceza
GÜNDEM Denizi kirleten TESKİ'ye ceza kesildi
AKILALMAZ SAVUNMA! Son dakika: Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde attı! - Güncel haberler
GÜNDEM Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde attı! Akılalmaz ...
Türkiye’nin doğum istatistikleri
GÜNDEM Türkiye’nin doğum istatistikleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.