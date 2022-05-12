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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bilecik'te fabrikada patlama! 2 işçi yaşamını yitirdi
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Bilecik'te fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada patlama meydana geldi. Feci olayda yaralanan 3 işçiden ikisi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Son dakika: Bilecik'te fabrikada patlama! 2 işçi yaşamını yitirdi
Fabrikada patlama! 2 işçi yaşamını yitirdi
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AA

Son dakika... Poyra köyü sınırları içinde yer alan Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre, işçilerden 3'ünün yaralandığı olayın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

1 İŞÇİ DE YARALANDI

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Gündoğar (45) sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde, Enver Güler (45) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vücudunda yanık oluşan ve Eskişehir'de tedavisi süren G.T'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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