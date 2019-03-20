Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Altun açıklmasında, "Terör manifestosu sadece Erdoğan'ı değil Türk halkını ve Türk devletini de hedef almaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bağlamından koparıldı. Cumhurbaşkanımız, 50 masum müslümanı öldüren teröristin sözde manifestosuna cevap verdi. Türkler her zaman Anzaklı misafirlerine çok misafirperver olmuşlardır. Erdoğan'ın açıklaması Türkiye'ye geçmiş ve günümüzde yapılan saldırılar çerçevesindedir" ifadelerini kullandı.