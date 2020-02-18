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Her gün yaşanan yeni gelişmelerin ve sürekli değişen gündemin ele alınacağı “Türkiye Konuşuyor” Habertürk TV'de ekran yolculuğuna çıkıyor!

Her gün yeni bir gelişme yaşanıyor, gündem sürekli değişiyor. Bu yoğun trafikte sokak ne düşünüyor? Türkiye ne konuşuyor? Stratejist Faruk Acar ve Siyasal İletişim Danışmanı Dr. Gülfem Saydan Sanver gündemin öne çıkan konularında yapılan anketleri, uzman konuklarla birlikte analiz ederek anlamlı sonuçlar çıkarıyor.

Faruk Acar ve Dr. Gülfem Saydan Sanver'in sunumuyla "Türkiye Konuşuyor", perşembe akşamı saat 20.00’de Habertürk TV’de başlıyor!