Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ile ittifak konusunda, "Bundan sonrası için bir birliktelik olması ihtimalini görmüyoruz" dedi. Erbakan, "Seçmenin ‘sağ partiler’ olarak nitelendirdiği partiler ittifak yoluna gidebilir" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtladı.

AK Parti ile ittifak konusuna değinen Erbakan, "Biz cumhurbaşkanı adayı oluyorduk, ittifaka girmiyorduk. Sonradan “imzalayalım” dediler, adaylığımızı geri çektik. Ama günün sonunda maalesef bu son şansı da ellerinin tersiyle ettiler. Çünkü bırakın o mutabakat metnine uymayı oradaki yazılanların tam tersine işler yapılıyor. Vergiler artıyor, borçlanma artıyor, faiz ödemesi artıyor, zamlar artıyor. Fakir daha fakir, zengin daha zengin oluyor. Yani aynı tas, aynı hamam devam ettiler. Böyle bir tabloda da bizim tabii onlara daha fazla destek olmamız mümkün değildi. O nedenle şimdi müstakil olarak yola devam ediyoruz" dedi.