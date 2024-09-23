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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Fatih Erbakan'dan "üçüncü yol" mesajı: Sağ partiler... | Son dakika haberleri

        Fatih Erbakan'dan "üçüncü yol" mesajı: Sağ partiler...

        YRP lideri Fatih Erbakan, "Bir 'üçüncü yol' alternatifi Türkiye'de her zaman mümkündür. Seçmenin 'sağ partiler' olarak nitelendirdiği partiler ittifak yoluna gidebilir. İYİ Parti var, DEVA var, Gelecek var, Saadet var. Büyük Birlik Partisi de olabilir" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 14:31 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:31
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        Fatih Erbakan'dan "üçüncü yol" mesajı: Sağ partiler...
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ile ittifak konusunda, "Bundan sonrası için bir birliktelik olması ihtimalini görmüyoruz" dedi. Erbakan, "Seçmenin ‘sağ partiler’ olarak nitelendirdiği partiler ittifak yoluna gidebilir" ifadelerini kullandı.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtladı.

        AK Parti ile ittifak konusuna değinen Erbakan, "Biz cumhurbaşkanı adayı oluyorduk, ittifaka girmiyorduk. Sonradan “imzalayalım” dediler, adaylığımızı geri çektik. Ama günün sonunda maalesef bu son şansı da ellerinin tersiyle ettiler. Çünkü bırakın o mutabakat metnine uymayı oradaki yazılanların tam tersine işler yapılıyor. Vergiler artıyor, borçlanma artıyor, faiz ödemesi artıyor, zamlar artıyor. Fakir daha fakir, zengin daha zengin oluyor. Yani aynı tas, aynı hamam devam ettiler. Böyle bir tabloda da bizim tabii onlara daha fazla destek olmamız mümkün değildi. O nedenle şimdi müstakil olarak yola devam ediyoruz" dedi.

        "BİRLİKTELİK OLMASI İHTİMALİNİ GÖRMÜYORUZ"

        Çamlıbel'in "Bundan sonra artık Adalet Kalkınma Partisi ile bir seçim ittifakı Yeniden Refah Partisi’nin tamamen gündeminden düşmüştür diyebiliyor musunuz? “AKP ile bir daha asla” diyebiliyor musunuz?" Sorusu üzerine Erbakan, "Diyebiliyoruz, evet. Çünkü bizim çok samimi yaklaşımımıza, fedakarlığımıza ve ortada milletin huzurunda imzalanan bir mutabakat olmasına rağmen bunların hepsi hiçe sayıldı. Bu da bizim güvenimizi tamamen sarstı. O nedenle de bundan sonrası için bir birliktelik olması ihtimalini görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Seçimde olası bir ittifak durumunu değerlendiren Fatih Erbakan, "andığa gitmeyen seçmenin önemli bir kısmı Yeniden Refah Partisi'nin böyle bir çıkış yapacağını düşünemedi, öngöremedi. Sandığa gitmeyenler, partimizin Maraş'ta yüzde 34, Düzce'de yüzde 30, Rize'de yüzde 18, Bingöl'de yüzde 22, Elâzığ’da yüzde 20, Konya'da yüzde 24 alacağını bilselerdi, onlar da gelirdi. Şimdi bunu gördüler, o nedenle de seçimden bugüne oy oranımızın ciddi yükseldiğini düşünüyorum. O nedenle biz müstakil olarak girmeyi, kendi cumhurbaşkanı adayımızla girmeyi önceliyoruz. Ama bir ‘üçüncü yol’ alternatifi Türkiye'de her zaman mümkündür. Seçmenin ‘sağ partiler’ olarak nitelendirdiği partiler ittifak yoluna gidebilir. İYİ Parti var, DEVA var, Gelecek var, Saadet var. Büyük Birlik Partisi de olabilir" dedi.

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