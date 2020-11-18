Fatih Sultan Mehmet'te halat değişimi! 0:00 / 0:00

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

İstanbul Boğazı’nın iki yakasını birleştiren ikinci önemli bağlantıyı oluşturan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün temeli, 29 Mayıs 1985’te atıldı. 4 Aralık 1985’te işe başlandı. Köprü, 29 Mayıs 1988’de tamamlandı. 3 Temmuz 1988 tarihinde de resmi açılışı yapıldı. Ankara, söz konusu köprüde, geniş kapsamlı bir bakım onarım çalışması için kolları sıvadı.

“YORULAN” HALATLAR DEĞİŞECEK

Uzmanlara göre boğaz köprülerinin, en kritik parçasını halatlar oluşturuyor. Her gün yüzlerce ton ağırlık taşıyor. Halatlar, bu nedenle yoruluyor ve zaman içinde değiştirilmesi bir zorunluluk olarak öne çıkıyor.

Fatih Sultan Mehmet’te yapılacak bakım onarım çalışması kapsamında halatlar değiştirilecek ve böylece köprü daha da güçlendirilecek.

KONUYLA İLGİLİ YAZIŞMALAR BAŞLADI

Köprünün tabliyelerinde, kulelerinde ve diğer bileşenlerinde de gerekli görülmesi durumunda bakım onarım çalışması yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında yazışmalar başladı.

JAPONLAR İLGİLENİYOR

Bakım-onarım için gerekli olan milyonlarca dolar kaynağın, dış finansmanla karşılanması bekleniyor. Japonların, bu konuda istekli oldukları, görüşme de yapıldığı ifade ediliyor. Peki, köprüde çalışmalar ne zaman başlar? Takvimin öngörüldüğü biçimde işlemesi durumunda en erken yeni yılın ilk yarısında başlanabileceği kaydediliyor. Bu sürenin uzama olasılığı da bulunuyor.