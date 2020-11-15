DHA

Fatih'te 9 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda bir marketin önünde 7-8 kişi kavga etmeye başladı. Sokaktaki onlarca insanın gözü önünde yaşanan kavga sırasında Ahmet Khaalid (26) bıçaklanarak ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralanan Ahmet Khaalid Samatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Afganistan uyruklu Ahmet Khaalid tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Afganistan uyruklu Bilal M.(43),Reham M.(20),Zebi M.(18) Bayrampaşa'da Rahman A.(23) Surgun Ş.(20) ise Sultangazi ilçesinde olaydan sonra gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha öncede kız meselesi yüzünden tartıştıkları, olay günü market önünde karşılaştıklarında bir kez daha kavga ettikleri tespit edildi.