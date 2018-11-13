Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve 2-2 biten maçın sonrasında olaylar yaşanmış, iki kulüpten de sert açıklamalar gelmişti. Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim, ikinci kez PFDK'ya sevk edilirken PFDK kararları da açıklandı.
Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti verilirken daha önce 7 maç ceza alan Fatih Terim'e ise 3 maç men cezası daha verildi. Ligin 12. haftasındaki Kayserispor maçında takımın başında olamayan Terim'in cezası, 9 maç sonra bitecek.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.11.2018 tarih ve 29 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş.'nin, 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 135.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında, 06.11.2018 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına,
Karar verilmiştir."
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