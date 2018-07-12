Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kolombiya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla beğeni toplayan Yerry Mina ile ilgilendiklerini açıkladı.

Galatasaray Instagram TV'ye yaptığı açıklamada Fatih Terim şunları söyledi:

"Dünya Kupası'nda beğendiğim oyunculardan bir tanesi stoper Yerry Mina. Açıkçası, onunla ilgilendiğimiz de doğrudur. Oynamıyordu genel olarak, yedekti. Kolombiya'da ilk maç oynamadı, yedekti. Hatalı goller yeyince ilk maçta değiştirdiler. Yerry Mina konusu böyle.."