Fatma Kovan'ın katiline kelepçe! 0:00 / 0:00

DHA

Bir çocuk annesi Fatma Kovan, dün saat 19.00 sıralarında, 6 ay önce boşandığı eski eşi Osman Ayvaz'ın Sazak Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın uzaması üzerine Osman Ayvaz, Fatma Kovan'a pompalı tüfekle iki el ateş etti. Kovan, vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılırken, Osman Ayvaz 20 BKC 47 plakalı otomobiliyle kaçtı.

Hayatını kaybeden Fatma Kovan

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Kovan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, plaka tanıma sisteminden (PTS) Osman Ayvaz'ın Kütahya iline doğru kaçtığını belirledi.

Durum Kütahya polisine bildirildi. Bunun üzerine araç, önlem alan Gediz Yenikent Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol noktasında durduruldu. Ayvaz gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada, Ayvaz'ın eski eşini öldürdüğü suç aleti tüfek ile az miktarda esrar ele geçirildi. Osman Ayvaz, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Denizli'den gelen polis ekibine teslim edildi.

65 GÜNDE 67 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun açıklamasına göre, 2020 yılında 300 kadın öldürüldü, 171 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu. 2021 yılına gelindiğinde ise sadece 65 günde 67 kadın öldürüldü. Son olarak cinayete kurban gidenlerden biri de 92 yaşındaki Hanım Pınarlı oldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yalnız yaşayan Pınarlı, evinde boğularak öldürüldü. Olayla ilgili A.Ç. (23) polis ekiplerince yakalandı. Güvenlik kamera kayıtları ile mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunduğunu belirlendi. Yapılan detaylı incelemede Pınarlı'nın bazı ziynet eşyalarının çalındığı bildirildi.

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun açıklamasına göre, 2020 yılında 300 kadın öldürüldü, 171 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu. 2021 yılına gelindiğinde ise sadece 65 günde 67 kadın öldürüldü. Son olarak cinayete kurban gidenlerden biri de 92 yaşındaki Hanım Pınarlı oldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yalnız yaşayan Pınarlı, evinde boğularak öldürüldü. Olayla ilgili A.Ç. (23) polis ekiplerince yakalandı. Güvenlik kamera kayıtları ile mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunduğunu belirlendi. Yapılan detaylı incelemede Pınarlı'nın bazı ziynet eşyalarının çalındığı bildirildi.