Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Kurban Bayramı'nda kurbanlık olarak küçükbaş hayvanın tercih edilmesini önemsediklerini belirterek, "Büyükbaş hayvanın kesimi ve sonrasında muhafazası zordur. Kurban Bayramı'nın ilk günü üretilen 200 bin ton etin yüzde 10'luk bölümünü bile kullanamaz hale getirirsek bu Ankara'nın bir aylık et ihtiyacına karşılık gelir." dedi.

Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Kurban Bayramı'nda 850 bin büyükbaş, 2,5 milyona yakın da küçükbaş hayvan kesildiğini, bunun sonucu yaklaşık 200 bin ton et üretildiğini söyledi.

Bayramın birinci günü üretilen etin Türkiye'nin yıllık et ihtiyacının yaklaşık 6'da birine denk geldiğini ifade eden Yalçındağ, "Kurbanlık olarak küçükbaş hayvanın tercih edilmesini önemsiyoruz. Büyükbaş hayvanın kesimi ve sonrasında muhafazası zordur. Bir olumsuzluktan dolayı Kurban Bayramı'nın ilk günü üretilen 200 bin ton etin yüzde 10'luk bir bölümünü bile kullanamaz hale getirirsek bu Ankara'nın bir aylık et ihtiyacına karşılık gelir. Bu milli servettir." diye konuştu.

KURBAN ETLERİNİN PARÇALANMASI

Yalçındağ, kurbanlık kesimi sırasında meydana gelen kazaların yaşanmaması için mutlaka bir uzmandan destek alınması gerektiğini dile getirdi.

Kurban kesildikten sonra parçalamak için yapılması gerekenleri anlatan Yalçındağ, "Önce kurbanın gerdan kısmını, sonra kol, kürek ve öndeki döş dediğimiz kısmını kesiyoruz. Pirzolası çıkarıyor ve but kısmı ikiye ayırıyoruz. İşlemler sonunda 9 parçalık et üretmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Yalçındağ, dışarıda, yetkili olmayan kişilere yaptırılan kurban kesimlerinde birçok sorun yaşandığına dikkati çekerek, kurbanlık sahibine hayvanın kıymetli etlerinin verilmemesi gibi durumlarla da karşılaştıklarını bildirdi.

"KURBAN ETİ SOĞUTULMALI"

Yalçındağ, Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Büyük hayvanlar soğumadan parçalanıyor ve etler naylon poşetlere konuluyor. Bu şekilde yapıldığında birkaç saat içinde bozulmalar başlıyor ve etler yenilemez hale geliyor. Bunun için kurban etlerimizin mutlaka hayvanın gövdesi soğuduktan sonra parçalanmasını öneriyoruz. Eğer mecbur kalınırsa etlerin en kısa sürede eve götürülüp birbirine değmeyecek şekilde konulması, kendi sıcaklığını kaybetmesi ve buzdolabına kaldırılması sağlanmalı."

Kurban etlerinin kıymalık ve kuşbaşı gibi ayarlanması için et satışına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsatlı işletmeleri tavsiye ettiklerini aktaran Yalçındağ, kesim esnasında et üzerinde meydana gelen lekelerin uzman kişiler tarafından alınmasının daha uygun olacağını bildirdi. Yalçındağ, et satışına ilişkin ruhsatı bulunmayan işletmelerde kıyma çekiminin yasaklandığının da altını çizdi.

KURBAN DERİSİ VE BAĞIRSAĞININ MUHAFAZASI

Yalçındağ, kurbanlığın derisinin ve bağırsağının da çok kıymetli olduğuna işaret ederek, bunların tuzlanması, serin, gölge bir yerde muhafaza edilmesi gerektiğini anlattı.

Koyunda hassas noktanın yaşını doldurması veya en az 6 ayı geride bırakarak annesinin boyuna gelmesi olduğunu belirten Yalçındağ, keçide ise mutlaka bir yaşı geçmesinin önem taşıdığını kaydetti.

