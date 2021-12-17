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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Feci kaza! Ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
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Otomobil, ortaokul öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı ortaokul öğrencileri Muhammet Berat Büyükce (13) öldü, Oğuz Kaan Yılmaz (13) ise yaralandı. Polis, kaza sonrası otomobilini bırakıp kaçan sürücüyü arıyor

Son dakika: Feci kaza! Ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
DHA

Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Okuldan çıkıp eve doğru giden 8´inci sınıf öğrencileri Muhammet Berat Büyükce ve Oğuz Kaan Yılmaz´a yolun karşısına geçerken, 01 D 1728 plakalı otomobil çarptı.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Büyükce itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Hayatını kaybeden Muhammet Berat Büyükce

Yaralanan 2 çocuk, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Berat Büyükce, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazanın ardından aracı bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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