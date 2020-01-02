Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kalkancı Köyü mevkiinde Erzincan istikametine giden Necdet Karaca'nın kullandığı yolcu otobüsü, karlı yolları açmaya çalışan Süleyman Bayramoğlu idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı.
OTOBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, şarampole devrildi. Kazada otobüs sürücüsü Karaca ile yolculardan 16 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
AA'da yer alan habere göre yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılardan 11'i Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
Yaralanan toplam 17 kişinin tedavileri sürerken, yoğun kar nedeniyle kaza meydana gelen kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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