Feci olay! Baraj taştı, mezarlık göle döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Feci olay! Baraj taştı, mezarlık göle döndü
ABONE OL

Karların erimesiyle baraj taştı, mezarlık suyla doldu

Son dakika... Gümüşhane'de inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Kentte karların ani erimesi sonrası su seviyesi yükselen Torul Barajı'ndaki taşkın nedeniyle çevredeki mezarlıklar su altında kaldı

Son dakika: Feci olay! Baraj taştı, mezarlık göle döndü
Feci olay! Baraj taştı, mezarlık göle döndü
0:00 / 0:00
DHA

Son dakika... Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yağış rejiminin değiştiği Doğu Karadeniz Bölgesi'nde feci bir olay meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, bölgede son aylarda etkili yoğun kar yağışı sonrası, karların ani ve hızlı erimesi, taşkınlara yol açıyor.

MAHALLELİ ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

Vauk Dağı´ndan doğup Karadeniz´e dökülen ve geçtiği 160 kilometre boyunca derin vadilere hayat veren Harşit Çayı üzerinde enerji üreten Torul Barajı´nda da su seviyesi yükseldi, taşkın meydana geldi.

Çamlıca Mahallesi´ndeki mezarlıklar taşkın nedeniyle su altında kaldı. Mahalle halkı, ani taşkınlara karşı önlem alınmasını istedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuranı Kerim ne zaman ve kaç senede indirildi? Kuran nasıl indi?
GÜNDEM Kuranı Kerim ne zaman ve nasıl indi?
AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? 2022 Açık Lise AÖL sınavları online mı yapılacak ve ne zaman olacak?
GÜNDEM AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman?
Bekçi alımı başvuru kılavuzu 2022: EGM PA ile Bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kaç kişi alınacak?
GÜNDEM Bekçi alımı başvuruları son durum!
Son dakika: İnanılmaz görüntü! Kaya parçaları binanın üzerine düştü
GÜNDEM İnanılmaz görüntü! Kaya parçaları binanın üzerine ...
Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2022: En güzel, anlamı, kısa ve öz resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajları ile Bayramınız Mübarek Olsun mesajı
GÜNDEM En güzel resimli Ramazan Bayramı mesajları
Ehliyetsiz drift pahalıya patladı!
GÜNDEM Ehliyetsiz drift pahalıya patladı
Bayram tatili kaç gün oldu, 9 güne çıkarıldı mı? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü oldu?
GÜNDEM Bayram tatilinde düğüm çözüldü!
Son dakika: Müşteri olarak bindiği taksiyi kaçırdı!
GÜNDEM Müşteri olarak bindiği taksiyi kaçırdı!
Tilavet secdesi nedir nasıl yapılır ve nasıl kılınır? Tilavet secdesinde ne okunur?
GÜNDEM Tilavet secdesi nedir?
Öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı
GÜNDEM Öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.