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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Feci ölüm! Cam silerken 10'ncu kattan düştü
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Cam silerken 10'ncu kattan düşen kadın öldü

Tokat'ta oturduğu binanın 10'uncu katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybederek düşen Şerife Altun (65), hayatı kaybetti

Son dakika: Feci ölüm! Cam silerken 10'ncu kattan düştü
DHA

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 10 katlı binanın en üst katında oturan evli ve 2 çocuk annesi Şerife Altun iddiaya göre evinin camlarını silmek istedi.

DHA'nın haberine göre bu sırada dengesini kaybeden Altun, 10'uncu kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Şerife Altun'un cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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