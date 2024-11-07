Son dakika FED kasım ayı faiz kararını açıkladı. FED Kasım ayı faiz toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantının ardından FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izleyeceği, faizlerin düşüp düşmeyeceği gündemin ana maddeleri arasındaydı. Hatırlanacağı gibi eylül ayında ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirirek 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte FED faiz kararı...