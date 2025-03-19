FED faiz kararını açıkladı! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?
ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararını gerçekleştirdiği toplantı sonrasında duyurdu. 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleşen FED faiz toplantısında çıkan faiz kararı küresel piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılan açıklama ile duyurulan FED faiz kararının ardından, "FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı? soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 2025 Mart ayı FED faiz toplantısından çıkan faiz kararı...
Son dakika FED Mart ayı faiz kararını açıkladı. FED Mart ayı faiz toplantısını 19 Mart Çarşamba günü gerçekleştirdi. Toplantının ardından FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izlediği, faizlerin düşüp düşmediği gündemin ana maddelerini oluşturdu. Hatırlanacağı gibi yılın ilk toplantısında ABD Merkez Bankası Fed, faizleri yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte FED faiz kararı...
FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.
Fed geçen ay da faizi 3 toplantı üst üste artırım kararı almasının ardından sabit bırakmıştı. Aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü.
Kararla birlikte piyasanın odaklandığı konulardan biri olan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık faiz indirimi öngörüldü.
FOMC tarafından yayımlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.
FED FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ 2025
6-7 Mayıs 2025
17-18 Haziran 2025
29-30 Temmuz 2025
16-17 Eylül 2025
28-29 Ekim 2025
9-10 Aralık 2025
FED BU YIL FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?
Powell, yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunu gerçekleştirdi.
Sunumunun ilk gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü olduğunu ve son 2 yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.
Powell, iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve sağlam kalmaya devam ettiğini, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yaklaştığını ancak hala biraz yüksek kalmayı sürdürdüğünü dile getirdi.
Geçen yıl eylül ayından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini 100 baz puan indirdiğini anımsatan Powell, politika duruşunun bu şekilde yeniden ayarlanmasının enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma ışığında uygun olduğunu, menkul kıymet varlıklarını azaltmaya da devam ettiklerini anlattı.
Powell, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok." dedi.
Politika faizine yönelik ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini değerlendireceklerini vurgulayan Powell, şöyle devam etti:
"Ekonomi geliştikçe, politika duruşumuzu, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimizi en iyi şekilde destekleyecek şekilde ayarlayacağız. Ekonomi güçlü kalmaya devam ederse ve enflasyon yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde düşmeye devam etmezse, politika kısıtlamamızı daha uzun süre koruyabiliriz. İş gücü piyasası beklenmedik şekilde zayıflarsa ya da enflasyon beklenenden daha hızlı düşerse, politikayı buna göre gevşetebiliriz. İkili görevimizin her iki tarafına yönelik risklere dikkat ediyoruz ve politika, karşı karşıya olduğumuz riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda."