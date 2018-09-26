Fed faiz kararını dün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından duyurdu. Fed faizi 25 baz puan arttırarak 2,00 - 2,25 seviyesine yükseltti. Beklenti yüzde 92 oranında 25 bp faiz arttırılması yönündeydi.

Fed, ağustos ayındaki toplantısında politikasını sabit tutmuştu. Fed'in aralık ayındaki toplantıda bir kez daha faiz arttırması bekleniyor.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın TSİ 21:30'da bir basın toplantısı düzenlemesi ve bu doğrultuda geleceğe dönük politikalarla ilgili ipuçları vermesi bekleniyor.

FED, para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesini karar metninden çıkardı. Fed, 2019 yılında da 3 kez faiz artışı öngörüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri fed kararı sonrası yüzde 3.0610 ile en düşük seviyeyi gördü.

Fed'in faiz kararının ardından dolar/TL paritesinde hafif bir gerileme görüldü. Fed'in faiz kararı öncesi 6.09 civarında olan kur 6.05 seviyesine dek çekildi. Tüm gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kazandı.

Fed, ekonomik görünüme dair risklerin dengeli olduğunu tekrarlarken, uzun vadeli medyan faiz beklentisi haziran ayındaki yüzde 2.9'dan yüzde 3'e çıktı. Fed'in karar metninden öne çıkan notlar şöyle:

- Kademeli faiz artışları ekonomik genişlemeyle uyumlu.

- ABD'de ekonomik aktivite güçlü.

- Enflasyon yüzde 2 civarında seyretmeye devam ediyor. Enflasyona dair beklentiler çok az.

- Medyan politika faizi beklentileri 2020 ve 2021 sonunda yüzde 3.4

- İşsizlik oranı beklentisi 2018 yılı son çeyrek için yüzde 3.7, 2019 için yüzde 3.5

- Çekirdek enflasyon beklentisi 2018 için yüzde 2.1, 2019'da yüzde 2.

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