Fenalık geçirdi! Sandalyeye oturdu! Herkes şoke oldu!

Son dakika haberler... Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesi'nde, akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.
FENALAŞIP SANDALYEYE OTURDU
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre; bahçede dolaşan Emin Çan (75), fenalaşması sonucu sandalyeye otururdu.
BİR ANDA YÜZÜSTÜ YERE DÜŞTÜ
Burada bir anda yüzüstü yere düşen Çan’ı gören aile yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sırasında yaşlı adamın yakınları fenalık geçirdi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ÇIKACAK
Tamamlanan işlemler sonrası ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
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