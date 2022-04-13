Fenalık geçirdi! Sandalyeye oturdu! Herkes şoke oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Fenalık geçirdi! Sandalyeye oturdu! Akılalmaz ölüm!
ABONE OL

Fenalık geçirdi! Sandalyeye oturdu! Akılalmaz ölüm!

Son dakika haberine göre Denizli’de bahçede dolaştığı sırada fenalık geçirmesi sonucu sandalyeye oturan yaşlı adam, yüzüstü düşerek hayatını kaybetti. Emin Çan'ın (75) yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu

Son dakika haberi: Fenalık geçirdi! Sandalyeye oturdu! Akılalmaz ölüm!
Fenalık geçirdi! Sandalyeye oturdu! Herkes şoke oldu!
0:00 / 0:00
İHA

Son dakika haberler... Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesi'nde, akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

FENALAŞIP SANDALYEYE OTURDU

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre; bahçede dolaşan Emin Çan (75), fenalaşması sonucu sandalyeye otururdu.

BİR ANDA YÜZÜSTÜ YERE DÜŞTÜ

Burada bir anda yüzüstü yere düşen Çan’ı gören aile yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sırasında yaşlı adamın yakınları fenalık geçirdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ÇIKACAK

Tamamlanan işlemler sonrası ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: DİSK ve KESK, 1 Mayıs'ta kutlamaların adresini açıkladı! 1 Mayıs kutlamaları olacak mı, nerede kutlanacak?
GÜNDEM DİSK ve KESK, 1 Mayıs'ta kutlamaların adresini ...
FETÖ sanığı eski korgeneral Güvenç’e beraat
GÜNDEM FETÖ sanığı eski korgeneral Güvenç’e beraat
Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı
MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 MSÜ taban puanları açıklandı mı?
GÜNDEM MSÜ taban puanları ve tercih tarihleri
Hatay'da sazlık alanda yangın!
GÜNDEM Hatay'da sazlık alanda yangın!
Son dakika: Muğla'da orman yangını çıktı!
GÜNDEM Muğla'da orman yangını çıktı!
Son dakika haberi: Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü 2 genç kıza çarptı!
GÜNDEM Ezgi 17 yaşındaydı! Büyük acı!
E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı: MEB 2022 E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS girişi nasıl yapılır?
GÜNDEM E-Okul VBS öğrenci giriş ekranı!
Son dakika haberleri: Hamile kadına korkunç şiddet! Yakınları saldırdı
GÜNDEM Hamile kadına korkunç şiddet! Yakınları saldırdı
Son dakika haberi: Marmara'da endişe veren müsilaj raporu!
GÜNDEM Marmara'da endişe veren müsilaj raporu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.