Fenerbahçe, transfer çalışmalarına sportif direktör Damien Comolli önderliğinde devam ediyor. İşte son gelişmeler:
Sarı-Lacivertliler, orta saha için bir süredir gündeminde olan Max Meyer için rakibi olan diğer takımlara göre çok iyi bir teklif yapsa da oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması nedeniyle ilk görüşmede olumsuz yanıt almıştı.
Ancak sportif direktör Damien Comolli'nin yetenekli orta saha konusunda umudunu kaybetmediği ve Fenerbahçe'deki gençleşme operasyonu başta olmak üzere, planladığı yeni projelerle önümüzdeki günlerde oyuncuyu iknaya çalışacağı öğrenildi.
2009-10 sezonunda alt yapısına girdiği Schalke'de 2012-13 sezonunun başında A takıma çıkan Max Meyer'in sözleşmesi geçen sezonun sonunda sona ermişti.
Bonservisinin elinde bulunması nedeniyle Kanarya için oldukça cazip bir seçenek olan genç orta saha, Schalke'de geride kalan sezonda 28 maça çıkıp 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.
FORVETE 3 ADAY
Fenerbahçe'nin forvet hattı konusunda da listesindeki isimler netleşti. Finansal Fair Play konusundaki sıkıntılar nedeniyle kiralık ya da bonservisi elinde olan oyunculara yönelen sportif direktör Damien Comolli'nin 3 futbolcu için önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.
Comolli'nin listesindeki ilk isim geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve sakatlığına rağmen aldığı sürelerde gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Vincent Janssen...
Bonservisi Tottenham'da bulunan Hollandalı yıldız için İngiliz ekibinin kapısını çalmayı planlayan Fenerbahçe, Janssen'i tekrar kiralamak istiyor.
Kanarya'nın 2. hedefi ise bir başka Londra ekibi Chelsea'de oynayan Michy Batshuayi... Chelsea'de fazla şans bulamayan ve geçen sezonun devre arasında Dortmund'a kiralanan 24 yaşındaki oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.
Belçika Milli Takımı'nda da ter döken Batshuayi de
uygun şartların oluşması halinde kiralanmak isteniyor. Yıldız oyuncu geçen sezon 15'i Dortmund'da olmak üzere 40 maça çıkıp 22 gol attı.
Fenerbahçe'nin forvet için diğer adayı ise Liverpool forması giyen Divock Origi...
Geçen sezonun başında Alman ekibi Wolfsburg'a kiralanan 23 yaşındaki santrfor, Bundesliga'da 31 maçta 6 gol kaydetmişti. Sarı-Lacivertliler, Origi için de Merseyside ekibinin tavrına göre hareket edecek.
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