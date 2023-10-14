UEFA'dan İsmail Kartal'a ceza!
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Twente-Fenerbahçe maçının geç başlaması nedeniyle İsmail Kartal'a bir yıl ertelemeli bir maç men cezası, Fenerbahçe'ye ise toplamda 28.000 euro para cezası verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente ile oynanan Konferans Ligi play-off turu rövanşının geç başlaması nedeniyle UEFA'dan ceza aldı.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre Hollanda'daki karşılaşmanın başlama vuruşunun geç yapılmasından, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal sorumlu tutuldu.
ERTELEMELİ MEN VE PARA CEZASI
Twente-Fenerbahçe maçında başlama vuruşunun zamanında yapılamamasından sorumlu tutulan İsmail Kartal'a ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi, bir yıl olarak duyuruldu.
Karşılaşmanın geç başlaması nedeniyle ayrıca kulübe de 25 bin euro para cezası kesildi. Aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk ek bir para cezasına hükmedildi.
DAHA ÖNCE DE UYARI CEZASI ALMIŞTI
İsmail Kartal 2021-22 sezonunda da UEFA tarafından aynı gerekçeyle cezalandırılmıştı. Slavia Prag-Fenerbahçe maçında müsabakanın geç başlamasından dolayı İsmail Kartal, UEFA'dan uyarı cezası almıştı.