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        UEFA'dan İsmail Kartal'a ceza!

        UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Twente-Fenerbahçe maçının geç başlaması nedeniyle İsmail Kartal'a bir yıl ertelemeli bir maç men cezası, Fenerbahçe'ye ise toplamda 28.000 euro para cezası verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:34
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        UEFA'dan İsmail Kartal'a ceza!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente ile oynanan Konferans Ligi play-off turu rövanşının geç başlaması nedeniyle UEFA'dan ceza aldı.

        UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre Hollanda'daki karşılaşmanın başlama vuruşunun geç yapılmasından, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal sorumlu tutuldu.

        ERTELEMELİ MEN VE PARA CEZASI

        Twente-Fenerbahçe maçında başlama vuruşunun zamanında yapılamamasından sorumlu tutulan İsmail Kartal'a ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi, bir yıl olarak duyuruldu.

        Karşılaşmanın geç başlaması nedeniyle ayrıca kulübe de 25 bin euro para cezası kesildi. Aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk ek bir para cezasına hükmedildi.

        DAHA ÖNCE DE UYARI CEZASI ALMIŞTI

        İsmail Kartal 2021-22 sezonunda da UEFA tarafından aynı gerekçeyle cezalandırılmıştı. Slavia Prag-Fenerbahçe maçında müsabakanın geç başlamasından dolayı İsmail Kartal, UEFA'dan uyarı cezası almıştı.

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