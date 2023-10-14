Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente ile oynanan Konferans Ligi play-off turu rövanşının geç başlaması nedeniyle UEFA'dan ceza aldı.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre Hollanda'daki karşılaşmanın başlama vuruşunun geç yapılmasından, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal sorumlu tutuldu.

ERTELEMELİ MEN VE PARA CEZASI

Twente-Fenerbahçe maçında başlama vuruşunun zamanında yapılamamasından sorumlu tutulan İsmail Kartal'a ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi, bir yıl olarak duyuruldu.

Karşılaşmanın geç başlaması nedeniyle ayrıca kulübe de 25 bin euro para cezası kesildi. Aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk ek bir para cezasına hükmedildi.

DAHA ÖNCE DE UYARI CEZASI ALMIŞTI

İsmail Kartal 2021-22 sezonunda da UEFA tarafından aynı gerekçeyle cezalandırılmıştı. Slavia Prag-Fenerbahçe maçında müsabakanın geç başlamasından dolayı İsmail Kartal, UEFA'dan uyarı cezası almıştı.