Fenerbahçe'nin Andre Ayew transferinde sıcak gelişme! Dün İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Ganalı futbolcu, bugün 14:00'te Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek törenle resmen Fenerbahçeli oluyor!

Fenerbahçe Kulübü, Ganalı futbolcu Andre Ayew'in bir yıllığına kiralanması konusunda kulübü Swansea City ile anlaşmaya varıldığını daha önce açıklamıştı. Avusturya'dan kalkan özel uçakla dün Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki Ganalı futbolcuyu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşılamıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeni transferimiz Andre Ayew’in imza töreni ve basın toplantısı, bugün saat 14:00’te yapılacaktır.

İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir.

Basın mensuplarının bilgisine sunarız. "

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK!

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City Kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Andre Ayew, yarın İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır." denildi.

28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Swansea City'nin yanı sıra West Ham United ve Marsilya gibi takımların formalarını giydi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ