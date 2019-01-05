Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, iki transferi daha bitirme noktasına geldi.

Sarı-lacivertliler Galatasaray'da kadro dışı kalan ve satılık listesine konan Serdar Aziz ve Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı durumundaki Tolgay Arslan'la ilgileniyordu. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, iki yıldızın transferinde de son aşamaya geldi.

TRT Spor'a açıklama yapan Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gelmek istediğini açıkladı!

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