9 | 32

Yüz yüze görüşme için, başarılı orta saha oyuncusunun, kulübü Jiangsu ile olan sözleşmesini fesh etmesi bekleniyor. Tecrübeli yıldızın bu hafta boşa çıkması bekleniyor. Orta saha için Gabriel Pires ve James Lea-Siliki girişimlerinden sonuç alamayan Benfica da Ramires’e kancayı taktı.