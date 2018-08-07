Son dakika... Fenerbahçe transfer haberleri (7 Ağustos 2018)
07.08.2018 - 11:45 | Güncelleme:
Fenerbahçe ile Benfica maç öncesi transfer kapışmasına girdi. Transferde Ali Koç devreye girdi Fenerbahçe, Barçalı yıldızı kiralamak için harekete geçti. Öte yandan Sarı-Lacivertliler'de golcü transferi için pazarlıklar kıran kırana devam ediyor... Fenerbahçe'de bir de ayrılık gerçekleşiyor işte o futbolcunun yeni takımı...
Emre Akbaba kendisi ile ilgilenen Fenerbahçe'yi sadece Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyerek reddetti.
2
2|32
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Alanyaspor’un 25 yaşındaki oyuncusu Emre Akbaba’nın transferinde sona gelindi.
3
3|32
TFF Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptıran Galatasaray'da yönetim krizden çıkış yolunu buldu: Emre Akbaba! Konya'da maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarların tezahürat yaptığı Alanyaspor'un 10 numarası için İstanbul'a dönüş yolunda yöneticiler takım uçağında "Emre Akbaba'yı bir an önce transfer etmeliyiz" diyerek fikir birliğine vardı.
4
4|32
Bu transferi bu hafta bitirmeye karar veren sarı-kırmızılı kulüp, Alanyaspor'u 3 milyon Euro bonservise ikna etmeye çalışacak.
5
5|32
Kadroda düşünülmeyen ve kulüp aranan Carole ile Tolga Ciğerci'den gelen para ile finansman sorununu çözmeyi planlayan Galatasaray'a Emre Akbaba'dan bir müjdeli haber daha geldi.
6
6|32
Sarı-kırmızı renklere gönül veren gurbetçi oyuncu geçen hafta Başakşehir'in teklifini reddetmişti. Emre Akbaba kendisi ile ilgilenen Fenerbahçe'ye de "Galatasaray'dan başka takıma gitmem" mesajını yolladı ve Alanyaspor'un 10 numarasını sarı- kırmızılı kulübe satmaktan başka çaresi kalmadı.
7
7|32
RAMİRES KAPIŞMASI!
Brezilyalı orta saha oyuncusu, Jiangsu’dan ayrılıyor. Ramires için daha önce Fenerbahçe devreye girmişti. Portekiz basınına göre Benfica da eski yıldızına senelik 2 milyon Euro’dan teklif sundu.
8
8|32
Fenerbahçe ile Benfica, Devler Ligi için sahada kozlarını paylaşacak. Ancak bundan önce iki ekip transferde karşı karşıya geldi. Phillip Cocu’nun kadroda görmek istediği Ramires için Sarı-Lacivertliler harekete geçerek oyuncu ve menaceriyle temas kurmuştu.
9
9|32
Yüz yüze görüşme için, başarılı orta saha oyuncusunun, kulübü Jiangsu ile olan sözleşmesini fesh etmesi bekleniyor. Tecrübeli yıldızın bu hafta boşa çıkması bekleniyor. Orta saha için Gabriel Pires ve James Lea-Siliki girişimlerinden sonuç alamayan Benfica da Ramires’e kancayı taktı.
10
10|32
Portekiz basınına göre Kırmızı- Beyazlılar, eski oyuncusu için senelik 2 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Haberlerde, Jiangsu’da 6 milyon Euro (36 milyon TL) kazanan 31 yaşındaki futbolcunun bu rakamı düşük bulduğu kaydedildi.
11
11|32
Portekiz ekibinin, Fenerbahçe eşleşmesinin ardından rakamı artırıp artırmayacağına karar vereceği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in, 2 milyon Euro’dan (12 milyon TL) fazla bir teklif yapması bekleniyor. (Fanatik)
12
12|32
OZAN TUFAN'IN YENİ TAKIMI...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözden çıkardığı Ozan Tufan'ın yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oluyor.
13
13|32
West Bromwich, Ozan Tufan'ı bitiriyor. İngiliz basınında West Brom'un oldukça ciddi olduğu konuşuluyor.Premier Lig'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan West Brom, Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.
14
14|32
İngiliz ekibi, Sarı-Lacivertli kulübe 2.5 milyon sterlin ödemeye hazır olduklarını iletti. FFP kriterleri nedeniyle boğuşan Fenerbahçe, bir türlü bekleneni veremen Ozan'ı elden çıkarmaya bakıyor.
15
15|32
İngiliz basınında, Ozan'ın genç yaşında F.Bahçe'ye rekor bedelle gidip beklentileri karşılayamadığı aktarıldı. Ancak Ozan'ın 23 yaşında olmasına rağmen uluslararası anlamda tecrübeli olduğu, W.Brom'a yükselme katabileceği görüşü hakim.
16
16|32
F.Bahçe'nin hocası Cocu da Ozan'ı tutmaya sıcak bakmıyor. Ozan her ne kadar sezona iyi hazırlansa da antrenmanlarda bu istikrarı yine devam ettiremedi. (Akşam)
17
17|32
BARÇA'LI MARLON'U BAŞKAN GETİRECEK
Barcelona’nın genç savunmacısı için, İspanyol deviyle yakın ilişkileri bulunan Ali Koç bizzat devreye girmeye hazırlanıyor. Barça, 22 yaşındaki stoper için West Ham’dan gelen satın alma teklifini geri çevirmişti. Lyon’un kiralama teklifi ise, oyuncunun burada yeteri kadar forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi.
18
18|32
Başkan Koç’un, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile görüşerek Marlon’un 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi. Sambacı’nın gelmesi halinde, savunma transferi tamamlanmış olacak.(Fanatik)
19
19|32
CARLOS BACCA ZAMAN İSTEDİ!
Fenerbahçe’nin forvet adaylarından olan Kolombiyalı yıldız için kulübü Milan, “Bizden yana sorun yok. Oyuncuyala anlaşın” mesajı göndermişti.
20
20|32
Fenerbahçe’nin forvet adaylarından olan Kolombiyalı yıldız için kulübü Milan, “Bizden yana sorun yok. Oyuncuyala anlaşın” mesajı göndermişti.
21
21|32
Bacca’nın menaceri Sergio Barila ise yapılan görüşmede, Sarı-Lacivertliler’den zaman istedi. Tecrübeli golcünün kariyerine İspanya’da devam etmek istediği biliniyor. Henüz buradan teklif almayan Bacca’nın, bir süre daha beklemek için Fenerbahçe’den zaman istediği öğrenildi.
22
22|32
Ancak transfer çalışmaları zaten geciktiği için Comolli’nin alternatif isimlere yönelme kararı aldığı öğrenildi.(Fanatik)
23
23|32
JANSSEN'DE TARİH 9 AĞUSTOS
Vincent Janssen, Sarı-Lacivertliler’e gelmek istiyor. Fenerbahçe de oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Tottenham’la pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor.
24
24|32
Vincent Janssen, Sarı-Lacivertliler’e gelmek istiyor. Fenerbahçe de oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Tottenham’la pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor. Ancak İngiliz ekibinin ısrarla sözleşmeye satın alma zorunluluğu koymaya çalışması, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.
25
25|32
Sarı- Lacivertliler, Premier Lig’de transfer döneminin biteceği 9 Ağustos’u bekleme kararı aldı. Janssen için İngiltere’den taliplerin olduğu öğrenildi.
26
26|32
Tottenham bu tarihe kadar golcü oyuncuyu bir İngiliz ekibine gönderemezse, Janssen ya elde kalacak ya da Fenerbahçe’nin şartları kabul edilecek.(Fanatik)
27
27|32
YANNİCK BOLASİE, EVERTON İLE YOL AYRIMINDA!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen Yannick Bolasie'nin Everton tarafından satılmak istendiği iddia edildi. Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Yannick Bolasie, kulübü Everton ile yol ayrımında!
28
28|32
İngiliz basınının iddiasına göre Bolasie, teknik direktör Marco Silva'nın 25 kişilik maç listesine girmekte zorluk yaşıyor ve ayrılması konusunda kulüp tarafından baskı görüyor. Everton'ın kadroda düşünmediği Bolasie'yi Premier Lig'de transfer bitiş tarihi olan 9 Ağustos'a kadar satmak istediği iddia edildi.
29
29|32
İngiliz ekibinin teklif beklediği Bolasie için Fenerbahçe'nin dışında eski takımı Crystal Palace'ın da ciddi şekilde ilgilendiği kaydedildi.
30
30|32
İki sezon önce Bolasie'yi 29 milyon euroya Everton'a satan Palace, kiralık olarak 29 yaşındaki Kongolu kanat futbolcusunu kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.(Sporx)
31
31|32
ÖNCE GALATASARAY İSTEDİ ŞİMDİ FENERBAHÇE!
Galatasaray'ın ilgilendiği Mateo Musacchio, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye de teklif edildi.
32
32|32
Fatih Terim’in Andre Silva ile beraber Gennaro Gattuso’dan istediği Matteo Musacchio’nun menajeri cinlik peşinde… oyuncunun Akcan isimli gurbetçi menajeri Terim’in Gattuso ile yaptığı görüşme üzerine Arjantinli stoperin ismini Damien Comolli’nin önüne getirdi. Bu arada Musacchio ile Villarreal’de ilgili. (Fotospor)
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.