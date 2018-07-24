Kars merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında TEM Şube Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda, FETÖ Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüt içerisindeki TSK mensupları ile irtibat kurmak ve kendileri ile TSK personelinin deşifre edilmesini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit hususi hatlar üzerinden irtibat kurdukları yönünde bilgiler elde edilmiş olup, yurt genelinde değişik illerde aynı yönde çalışmalar yapılarak bu şekilde irtibat kurulan terör örgütü mensuplarının tespitleri yapıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda; FETÖ terör örgütü ile irtibatı olduğu değerlendirilen ve açık kimlikleri tespit edilen TSK mensuplarına yönelik, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TEM Şube Müdürlüğü’nce Kars merkezli 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli 15 kişi gözaltına alınarak Kars Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli 15 kişiden 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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