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Maltepe 2. Zırhlı Tugay davasında 42 sanığa ceza!

FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişiminde, Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli, aralarında rütbeli askerlerinde bulunduğu 28'i tutuklu 138 askerin yargılandığı davada mahkeme, 42 sanığa 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi. Heyet, 73 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, 23 sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetti

Son dakika: FETÖ'nün Maltepe 2. Zırhlı Tugay davasında 42 sanığa ceza! - Günün öne çıkan haberleri
DHA

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki mahkeme salonunda yapılan duruşmaya bazı tutuklu sanık getirildi. Duruşma salonunda bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da hazır bulundu.

SANIKLARA SON SÖZLERİ SORULDU

Mahkeme heyeti tüm sanıklara karar öncesi son sözlerini sordu. Tutuklu sanık Onur Karan, "Meslek hayatım boyunca Hakkari ve Suriye'de sayısız operasyona katıldım. Vatanım ve milletim için yüzlerce can aldım. Darbe girişiminde hainlerin verdiği emirlere uymadım ve hepsini yakalayarak kelepçeledim. Mahkemeden o hainleri sevindirmemenizi istiyorum. 27 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar ise suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlerini talep etti.

42 SANIĞA CEZA, 23 SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, 42 sanığa ayrı ayrı 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi. Heyet, 73 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, 23 sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetti. Heyet, tutuklu bulunan 5 sanığın ise tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDE NE VARDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 630 sayfalık iddianamede, 126 sanık hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, darbe girişimi sırasında er olan 2 sanık hakkında ise 'Mala zarar vermek' suçundan 8'er aydan 6'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor. Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 14 sanık hakkında 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit', 12 sanık hakkında 'Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma', 4 sanık hakkında FETÖ kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 4 sanık hakkında 'Kamu malına zarar verme' ve 2 sanık hakkında 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 1 ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep ediliyor. Haklarında sonradan dava açılan ve dosyaları ana davayla birleştirilen 12 sanığın da benzer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyordu.

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