Antalya polisi, FETÖ/PYD terör örgütüne üye öğretmenlerin kaçak açtığı 3 Etüt Merkezi’ne operasyon düzenledi. Apartman dairelerine sıra ve masa konularak kaçak Etüt haline getirilen merkezlerin, giriş kodlarıda şifrelendiği ortaya çıktı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ilginç bir operasyon düzenlendi.

DAİRELERE KAÇAK ETÜT AÇMIŞLAR

Yapılan çalışmalarda , adli işlem görmüş ve çalışma izinleri iptal edilen öğretmenlerin Antalya’da 3 Etüt Merkezi’nin kaçak olarak açıldığını tespit eden polis, çok önlü çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından 3 Etüt Merkezi’ne eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ETÜT’E GİRİŞLER ŞİFRELİ

Antalya Başsavcılığı’nın talimatı üzerine düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY örgütü üyesi olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Baskında, dairelerin kaçak Etüt Merkezi’ne dönüştürüldüğü görüldü. İncelemede örgüt üyelerinin Etüt kapısının girişini şifreleyerek kodlandırdığı ortaya çıktı. Yeni tanıştıkları kişilere de kod isimler verildiği öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü çalışma yapılıyor.

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