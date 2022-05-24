FETÖ operasyonu! 16 ilde 53 gözaltı kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: FETÖ operasyonu! 16 ilde 53 gözaltı kararı
ABONE OL

FETÖ operasyonu! 16 ilde 53 gözaltı kararı

FETÖ operasyonunda 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Son dakika: FETÖ operasyonu! 16 ilde 53 gözaltı kararı
FETÖ operasyonu! 16 ilde 53 gözaltı kararı
0:00 / 0:00
İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel gsm hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama, bylock gibi çeşitli deliller elde edilen 21’i görevde, 1’i istifa, 31’i ihraç olmak üzere toplam 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, 24 Mayıs 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açık cezaevi izinleri açıklaması! 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? CTE açık cezaevi izinleri...
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Açık cezaevi izinleri. ...
Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış...
GÜNDEM Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı
GÜNDEM 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı
Sağlık Bakanlığına tabip, diş tabibi ve eczacı atanacak
GÜNDEM Sağlık Bakanlığına tabip, diş tabibi ve eczacı ...
Samsun'da manavda silahlı kavga: 5 yaralı
GÜNDEM Manavda silahlı çatışma: Yaralılar var
Son dakika: Milli Uzay Programı Strateji Belgesi Resmi Gazete'de
GÜNDEM Milli Uzay Programı Strateji Belgesi Resmi Gazete'de
İzmir'de bahçede 4 pompalı tüfek ele geçirildi
GÜNDEM İzmir'de bahçede 4 pompalı tüfek ele geçirildi
Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
GÜNDEM Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
12 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı
GÜNDEM 12 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı
Bursa'da fabrikada korkutan yangın
GÜNDEM Bursa'da fabrikada korkutan yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.