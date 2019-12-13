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HaberlerGündemSON DAKİKA FETÖ OPERASYONU! FETÖ'ye polis koleji sınavı oparasyonu: 64 gözaltı!

FETÖ'ye polis koleji sınavı oparasyonu: 64 gözaltı!

2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ operasyonu

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara dahil 24 ilde 13/12/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, 1 şüphelinin halen tutuklu olduğu anlaşılmıştır.

2009 Polis Koleji giriş sınavında soruları önceden temin ederek koleje yerleştikleri tespit edilen toplamda 310 şüpheli öğrenciden, bu operasyon ile birlikte, hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmamıştır. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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